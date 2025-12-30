McKennie verso l’addio | rinnovo in stallo e sirene MLS

Weston McKennie potrebbe lasciare la Serie A nei prossimi mesi. Secondo fonti di mercato, il centrocampista americano non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2026 e potrebbe trasferirsi in Major League Soccer. La situazione resta in evoluzione e il futuro del giocatore appare sempre più lontano da Torino.

Il futuro di Weston McKennie sembra sempre più lontano dalla Serie A. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, esperto di calciomercato, il texano non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2026 e potrebbe salutare nei prossimi mesi, con la Major League Socce r pronta ad accoglierlo. Rinnovo congelato e futuro negli Stati Uniti. L’esperienza europeo per il classe 1998 potrebbe concludersi al termine della prossima stagione. I contatti tra le parti ci sono stati, ma soltanto a livello verbale. La trattativa per il rinnovo si è infatti interrotta per la mancata intesa sulle commissioni richieste dagli agenti del giocatore, portando ad un effettivo congelamento dell’operazione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

