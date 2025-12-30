McKennie verso l’addio | rinnovo in stallo e sirene MLS

Weston McKennie potrebbe lasciare la Serie A nei prossimi mesi. Secondo fonti di mercato, il centrocampista americano non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2026 e potrebbe trasferirsi in Major League Soccer. La situazione resta in evoluzione e il futuro del giocatore appare sempre più lontano da Torino.

Il futuro di Weston McKennie sembra sempre più lontano dalla Serie A. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, esperto di calciomercato, il texano non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2026 e potrebbe salutare nei prossimi mesi, con la Major League Socce r pronta ad accoglierlo. Rinnovo congelato e futuro negli Stati Uniti. L’esperienza europeo per il classe 1998 potrebbe concludersi al termine della prossima stagione. I contatti tra le parti ci sono stati, ma soltanto a livello verbale. La trattativa per il rinnovo si è infatti interrotta per la mancata intesa sulle commissioni richieste dagli agenti del giocatore, portando ad un effettivo congelamento dell’operazione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - McKennie verso l’addio: rinnovo in stallo e sirene MLS Leggi anche: McKennie verso l’addio alla Juve: nessun accordo per il rinnovo, la MLS pronta ad accoglierlo Leggi anche: McKennie Juve: dallo stallo sul fronte rinnovo alla nuova opzione MLS, tutti gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Discorsi di rinnovo per McKennie e Vlahovic rimandati ai prossimi mesi - Marco Demichelis, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dei rinnovi di contratto di Dusan Vlahovic e Weston McKennie: "Da parte di McKennie c'è la volontà di andare avanti, ... tuttojuve.com

Juve, McKennie verso l'addio? Tentazione MLS, le ultime - La situazione in casa Juventus riguardo il rinnovo di Weston McKennie sembra essere ad un punto di svolta. fantacalcio.it

SPORTITALIA - Juventus, McKennie è in scadenza: per ora non ci sono colloqui avanzati per il rinnovo - La duttilità è la sua principale virtù, con Thiago Motta ha giocato anche una partita da centravanti, se and ... napolimagazine.com

Verso Pisa-Juventus, le ultime su McKennie: come cambia la squadra con e senza di lui - facebook.com facebook

Pisa-Juventus, presentazione e probabili formazioni La storia passa dall'Arena. Pisa verso il 3-5-2 con Tramoni-Meister e il dubbio Moreo. Juve in emergenza ma recupera Bremer e McKennie x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.