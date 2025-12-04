Il cardinale Zuppi | I vescovi hanno un ottimo rapporto con il governo Togliere il presepe? È come buttare giù i campanili

Nessuna opposizione al governo Meloni né una linea Zuppi contrapposta quella di Papa Leone XIV sul dossier Ucraina. In una lunga intervista al Giornale, il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei (nominato da papa Francesco) e inviato vaticano per la missione umanitaria a Kiev, fa anche il punto sulle relazioni tra la Santa Sede e Palazzo Chigi. "La Cei ha un ottimo rapporto col governo e su tanti dossier c'è una collaborazione. Un esempio su tanti: apprezziamo quanto è stato fatto in favore degli oratori che – spiega il prelato che sarà ospite di Atreju – in un tessuto sociale così debole diventano importantissimi per la promozione umana e anche per l'evangelizzazione.

Card. Zuppi evoca il Milite ignoto, rilevando che di tanti soldati in Ucraina non si saprà mai più nulla - La sera precedente all'incontro di domani con Papa Leone, i vescovi italiani hanno pregato insieme per la pace, e il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, ha sottolineato questo tema.

Zuppi ai vescovi: «La Chiesa non cessi mai di essere popolo» - «Nessuna ambizione politica o di potere, ci anima solo l'amore per il bene della nostra gente».

Il cardinale Zuppi: riaccendere la passione di far comunità - Il presidente della Cei ha aperto ad Assisi l'Assemblea generale dei vescovi italiani: «La Chiesa non cerca il potere ma il bene dell'Italia.

Preghiera per la pace ad Assisi - Veglia preghiera ad Assisi dell'Assemblea CEI: l'Appello per la pace con il cardinale Zuppi alla vigilia della visita di Papa Leone XIV.

Coldiretti, consegnata al cardinale Zuppi statuina presepe - Fondazione Symbola, Confartigianato e Coldiretti hanno consegnato al presidente della Cei, cardinal Matteo Zuppi, la statuina del presepe che quest'anno rappresenta il lavoro nei settori dell'agricoltura.

Zuppi: "La Chiesa non ha ambizione politica". Abusi, "non dobbiamo abbassare la guardia" - L'arcivescovo di Bologna apre l'assemblea autunnale della Cei a Assisi: "La cristianità è finita, non il cristianesimo".