L’eunuco vitruviano, protagonista di un’ultima modifica controversa, è stato oscurato nella sigla televisiva delle Olimpiadi decisa dai dirigenti Rai, che hanno censurato i genitali dell’opera di Leonardo da Vinci senza spiegazioni ufficiali.

Dopo la domanda che ha tenuto banco nella giornata di ieri - chi è l'esperto di comunicazione del Pd che ha pubblicato sui social un video promozionale per il No al referendum sulla Giustizia usando senza consenso le immagini dei campioni italiani del curling, scatenando l'ira degli stessi atleti e del Coni? -, quella di oggi è: chi è stato il dirigente Rai che ha deciso di oscurare i genitali dell'Uomo Vitruviano nella sigla tv delle Olimpiadi? Beh, intanto hanno entrambi vinto la medaglia d'oro dell'idiozia. E insomma è successo che qualcuno preoccupato di non offendere le donne, o i gay, o i cattolici, o i musulmani, o gli uomini meno dotati ha pensato male di tagliare gli attributi dall'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci che, inserito nella colorata clip Rai, si trasforma graficamente nel corpo di pattinatori, hockeisti, sciatori e dei vari atleti degli sport invernali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'eunuco vitruviano

Questa mattina si è scatenata una polemica sulla Rai dopo la trasmissione dedicata alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Il sito del Corriere della Sera segnala un episodio che ha fatto discutere: nella sigla dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci è stato modificato.

Contenuti correlati

Nota integrativa "A seguito dell'imbarazzante telecronaca del Direttore di Raisport..." ... gli son caduti pure all'uomo Vitruviano #Rai @FnsiSocial #Olimpiadilnvernali2026 #Petrecca x.com

Chi ha tolto i genitali dell'Uomo Vitruviano dalla sigla delle Olimpiadi - facebook.com facebook