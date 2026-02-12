Milano-Cortina il Pd e i genitali dell’Uomo Vitruviano

Il sito del Corriere della Sera segnala un episodio che ha fatto discutere: nella sigla dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci è stato modificato. I genitali presenti nell’opera originale sono stati cancellati, suscitando polemiche e reazioni di sdegno. La notizia ha acceso un dibattito sulla censura e sul rispetto delle opere d’arte durante eventi di portata internazionale.

"Il sito del Corriere della Sera denuncia un fatto molto grave: nella sigla Rai dei Giochi Olimpici di Milano Cortina l'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci è stato manomesso e censurato, con l'eliminazione dei genitali presenti nell'opera originale. Siamo di fronte a una scelta incomprensibile e inaccettabile: davvero la Rai arriva a modificare Leonardo?". Così Irene Manzi, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Cultura alla Camera. "È possibile che il direttore si Rai sport Petrecca autorizzi ogni giorno la messa in onda di una versione alterata di uno dei simboli universali dell'arte rinascimentale? La Rai, che un tempo era considerata la più importante azienda culturale del Paese, non può ridursi a intervenire su un capolavoro che appartiene al patrimonio mondiale.

