Milano-Cortina | M5S ' Uomo Vitruviano censurato? TeleMeloni come Ayatollah'

Questa mattina si è scatenata una polemica sulla Rai dopo la trasmissione dedicata alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Durante il programma, l’Uomo Vitruviano di Leonardo è stato mostrato senza i genitali, scatenando le reazioni di chi vede questa scelta come una censura ingiustificata. I commenti si sono moltiplicati sui social, con alcuni che paragonano l’atteggiamento della televisione a quello degli Ayatollah. La Rai non ha ancora commentato ufficialmente, ma la questione continua a far discutere tra gli spettatori.

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "La Rai come gli Ayatollah: nell'era delle Olimpiadi di Milano-Cortina l'Uomo Vitruviano di Leonardo viene presentato. senza genitali. La genialità rinascimentale piegata alla più retriva censura da salotto, perché evidentemente i vertici della Rai temono che un pene possa turbare. E chi guida questa fiera dell'assurdo? Il direttore di Rai Sport, Petrecca, che colleziona figuracce olimpiche una dietro l'altra. Domanda semplice per la Rai: cosa c'è dietro questa censura così ridicola? Pucci con il culo di fuori poteva andare a Sanremo mentre Leonardo deve subire la scure di TeleMeloni?". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano-Cortina: M5S, 'Uomo Vitruviano censurato? TeleMeloni come Ayatollah' Approfondimenti su Milano Cortina Milano-Cortina: Pd, 'Rai censura Uomo Vitruviano di Leonardo?' A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, si apre un caso che fa discutere. Milano-Cortina: Pd, 'interrogazione a Giuli, ok Mic su sfregio Uomo Vitruviano?' I deputati del Pd della Commissione Cultura della Camera hanno presentato un’interrogazione al Ministro Giuli. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Petrecca travolto dalle critiche per la telecronaca della cerimonia di Milano-Cortina: Ci metta la…; Pd, M5S, Avs e Usigrai contro Telemeloni sui Giochi: Figuraccia olimpica con Petrecca; La telecronaca Rai alle Olimpiadi è un caso politico. Pd, M5S, Avs e Iv chiedono la rimozione di Petrecca: Sciatteria in tv; Giorno: 9 Febbraio 2026. Milano-Cortina: M5S, 'gravissima censura Usigrai dopo figuraccia olimpica'Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Alla disastrosa telecronaca Rai della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, condita da Paolo Petrecca con errori e gaffe in serie, si aggiunge la graviss ... iltempo.it OLIMPIADI, PIZZIGHINI (M5S): MILANO?CORTINA NON DIVENTI UN BANCO DI PROVA PER L’ICEPizzighini e il Movimento 5 Stelle Milano, aderiscono al presidio contro la presenza degli agenti dell’ICE in occasione delle Olimpiadi Milano?Cortina 2026. welfarenetwork.it MILANO CORTINA I Francesca Lollobrigida ancora medaglia d'oro, dopo i 3000 vince anche i 5000 metri nel pattinaggio velocità. Per l'Italia è il sesto trionfo a questi Giochi #ANSA - facebook.com facebook Francesca Lollobrigida l'ha fatto ancora. Secondo oro a Milano Cortina, nei 5000 metri x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.