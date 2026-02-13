Leone XIV sopprime il comitato per la Giornata dei bambini guidato da padre Enzo Fortunato

Il Vaticano ha deciso di sciogliere il comitato guidato da padre Enzo Fortunato, responsabile dell’organizzazione della Giornata dei Bambini, perché il Papa Leone XIV ha ritenuto che fosse necessario rivedere la gestione dell’evento. La scelta ha portato a un cambiamento concreto: ora la responsabilità passa direttamente al Dicastero per la Laici, la Famiglia e la Vita, che si occuperà di coordinare le iniziative future. La decisione ha sorpreso molti, dato che il comitato aveva già pianificato diverse attività per questa giornata.

Svolta vaticana sulla Giornata dei Bambini: il comitato Fortunato sciolto, la gestione passa al Dicastero Laicale. Il Pontefice Leone XIV ha disposto la soppressione del comitato promotore della Giornata dei bambini, precedentemente guidato da padre Enzo Fortunato. La decisione, comunicata oggi, 13 febbraio 2026, segna un cambiamento significativo nella gestione dell'iniziativa, che aveva riscosso grande successo nella sua prima edizione nel 2024 allo Stadio Olimpico di Roma. La responsabilità della Giornata dei bambini sarà ora affidata al Dicastero per i Laici, la Vita e la Famiglia del Vaticano.