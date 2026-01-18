Angelus 18 gennaio 2026 Papa Leone XIV | la gioia di saperci amati e voluti dal Padre

Durante l’Angelus del 18 gennaio 2026, Papa Leone XIV ha sottolineato come la vera gioia risieda nel riconoscere di essere amati e desiderati dal Padre, piuttosto che nelle apparenze o nelle cose effimere. Un richiamo alla centralità dell’amore divino come fonte di serenità e di significato nella vita quotidiana. Un messaggio che invita a riflettere sulla profondità della nostra relazione con Dio e sulla ricerca di una pace autentica.

In questa domenica 18 gennaio papa Leone XIV ha, come di consueto, fatto la sua comparsa dalla finestra del Palazzo Apostolico in piazza San Pietro per la recita dell’Angelus a mezzogiorno. Ha donato ai fedeli e pellegrini la sua riflessione sul Vangelo del giorno, che si incentra sulla figura di Giovanni il Battista. Giovanni Battista riconosce in Gesù l’Agnello di Dio, il Messia, colui che toglie i peccati del mondo. Riconosce in Gesù il Salvatore e ne proclama la divinità. Poi si mette da parte: “non cede alla tentazione del successo e della popolarità“, dice il papa. La sua testimonianza è importante per noi, spiega papa Leone, perché ci fa capire che non dobbiamo puntare “all’approvazione, al consenso, alla visibilità” a cui viene data spesso “un’importanza eccessiva tale da condizionare le idee, i comportamenti e gli stati d’animo delle persone“. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Ecco il primo Angelus del 2026 di Papa Leone XIV, nel quale il Pontefice invita a vivere il nuovo anno con speranza e virtù, pregando per la pace nel mondo e nelle famiglie. Un messaggio di riflessione e impegno, basato sull’esempio di Cristo e Maria, per costruire un futuro di perdono e accoglienza.

