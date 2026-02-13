I droni, protagonisti nascosti delle Olimpiadi, si fanno notare per la loro leggerezza e velocità. Questi apparecchi radiocomandati sorvolano le aree sportive, catturando immagini spettacolari a 100 chilometri orari con telecamere di ultima generazione. Durante le competizioni, gli operatori usano i droni per riprendere ogni dettaglio senza disturbare gli atleti.

Esiste una disciplina olimpica che non assegna medaglie ma regala uno spettacolo nuovo per i Giochi invernali: la corsa dei droni che volano sopra alle teste degli atleti raccontandone le imprese sotto una prospettiva soggettiva. I droni descrivono in tempo reale il così detto FPV, acronimo di First Person View, cioè la visuale dello sciatore o del saltatore di turno. Questi aggeggi ronzanti, che abbiamo imparato a conoscere purtroppo anche per fini militari, sono dislocati in tutti i siti di Milano Cortina. Ce ne sono fino a 15 disponibili, tanti quante sono le discipline in gara, e pesano appena 243 grammi l’uno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leggeri, efficienti, velocissimi: tutto sui droni, protagonisti segreti delle Olimpiadi

Questa mattina i test ufficiali delle Olimpiadi Milano Cortina erano pronti a partire, ma il maltempo ha bloccato tutto.

Gli sci da discesa e superG sono più lunghi e rigidi di quelli comuni, superando i due metri di lunghezza.

