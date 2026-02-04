Franzoni e Paris già protagonisti nei test delle Olimpiadi Milano Cortina | per Brignone tutto rimandato

Doveva essere il giorno di Federica Brignone per i primi test ufficiali ma il maltempo ha rimandato tutto. Ottime invece le sensazioni tra i velocisti maschili con tempi eccellenti di Franzoni (da podio) e Paris (5°). Prove anche per i campioni del mondo di curling Costantini-Mosaner in vista del debutto del 5 febbraio.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

