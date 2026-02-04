Franzoni e Paris già protagonisti nei test delle Olimpiadi Milano Cortina | per Brignone tutto rimandato

Questa mattina i test ufficiali delle Olimpiadi Milano Cortina erano pronti a partire, ma il maltempo ha bloccato tutto. Federica Brignone doveva essere tra gli atleti protagonisti, ma le condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori a rimandare gli allenamenti. La neve e le temperature troppo basse hanno reso impossibile svolgere le prove previste. Rimane solo l’attesa di una nuova data, mentre gli altri atleti come Franzoni e Paris erano già impegnati in alcune sessioni di allenamento.

Doveva essere il giorno di Federica Brignone per i primi test ufficiali ma il maltempo ha rimandato tutto. Ottime invece le sensazioni tra i velocisti maschili con tempi eccellenti di Franzoni (da podio) e Paris (5°). Prove anche per i campioni del mondo di curling Costantini-Mosaner in vista del debutto del 5 febbraio.

