Siluri lunghi e velocissimi | ma come si fa a guidarli?I segreti degli sci di Paris e Franzoni

Gli sci da discesa e superG sono più lunghi e rigidi di quelli comuni, superando i due metri di lunghezza. Sono progettati per scendere a velocità elevatissime, ma guidarli non è semplice. Gli atleti devono avere una grande tecnica e molta esperienza per controllarli in sicurezza.

La discesa libera è la specialità più difficile dello sci. Servono forza fisica, resistenza alla fatica estrema, una folle lucidità (ossimoro solo fino a un certo punto) e tecnica (avete mai visto Kristian Ghedina, per citare un campionissimo, in sciata libera?). Tutto assieme. Ma serve un ultimo aspetto, fondamentale nello sport hi-tech di oggi: lo sci giusto. Il bello della tecnologia umana è che scopre un sacco di differenze e le trasforma in soluzioni per migliorare: per andare più forte nel caso dello sci. Oggi ogni azienda top ha una soluzione specifica a problemi comuni: come assorbire le vibrazioni generate dall’attrito dello sci sulla neve, come trasferire la forza muscolare sulla neve attraverso gli sci per ottenerne velocità, come sfruttare la forza centrifuga generata da una curva per trasformarla in rapidità di percorrenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La seconda prova di discesa maschile alle Olimpiadi di Pechino è iniziata con diversi protagonisti che sono finiti in testa con salti di porta e velocità sorprendenti.

