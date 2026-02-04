Martedì 4 febbraio 2026, il nuovo partito di Roberto Vannacci ottiene già il 4,2% di consensi, secondo un sondaggio di YouTrend per SkyTg24. Lo strappo con la Lega ha portato più voti a Futuro Nazionale rispetto a quelli conquistati dalla stessa Lega e da Fratelli d’Italia. La formazione dell’europarlamentare sembra aver già trovato una sua nicchia tra gli elettori, anche se il partito è appena nato.

Martedì 4 febbraio 2026 – È appena nato ma già vale il 4,2%. Il giorno dopo lo strappo di Roberto Vannacci con la Lega, YouTrend per SkyTg24 testa le potenzialità fra l’elettorato di Futuro Nazionale, il nuovo partito lanciato dall’europarlamentare. Una “destra non moderata”, come l’ha definita lo stesso generale, rivendicando il posizionamento ultraconservatore. Secondo il sondaggio* diffuso oggi dalla tv alla news, se votassimo oggi la lista di Vannacci si piazzerebbe oltre la soglia di sbarramento nazionale, anche nel caso di un aumento di questa dall’attuale 3 al 4%. Ma da dove arriverebbero i voti? Più dall’elettorato di Fratelli d’Italia che da quello della Lega. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il sondaggio su Vannacci: Futuro Nazionale vale il 4,2%. Più voti strappati a FdI che alla Lega

La lista di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, raccoglie il 4% dei voti secondo un sondaggio di YouTrend.

Vannacci si allontana dalla Lega di Salvini e si prepara a lanciare il nuovo partito, Futuro Nazionale.

Argomenti discussi: Sondaggio YouTrend, a chi potrebbe togliere voti Vannacci nel centrodestra? I DATI; La scheggia Vannacci. In FdI: Se si fa un partito è fuori dal centrodestra. Il sondaggio: ha più credito tra i meloniani che nella Lega; Sondaggio Swg, la Lega scivola più di tutti: l'effetto Vannacci sul calo leghista. Renzi e Calenda in recupero: tutti i dati; Il primo sondaggio su Futuro Nazionale, quanto può valere il partito di Vannacci.

