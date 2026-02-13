Lega Pro 25esima giornata girone C Picerno vs Crotone stadio Donato Curcio sabato 14 febbraio ore 17 | 30

Il Crotone scende in campo contro il Picerno sabato 14 febbraio alle 17:30 allo stadio Donato Curcio, perché deve recuperare punti importanti in classifica. La squadra calabrese affronta questa partita senza Gallo, il mediano squalificato, e con Andreoni e Marazzotti che ancora non sono al meglio. Anche le scelte su Sandri e Vinicius restano in dubbio, creando incertezza tra i tifosi.

Pitagorici senza il mediano Gallo (squalificato), Andreoni e Marazzotti (problemi fisici). Dubbi anche sull'impiego di Sandri e Vinicius. Per fine squalifica disponibile il difensore Novella. Mister Longo: "abbiamo raggiunto la giusta maturità per affrontare qualsiasi avversario" Probabili formazioni: Picerno (4-2-3-1): Marcone, Gemignani, Del Fabro, Bassoli, Pistolesi, Franco, Baldassin, Guadagni, Pugliese, Cardoni, Abreu. All. Bertotto Crotone (4-3-3): Merelli, Novella, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli, Sandri (Veltri), Vinicius (Meli), Calvano, Piovanello, Gomez, Zunno. All. Longo Arbitro: Gabriele Totaro di Lecce