lega pro 25esima giornata girone c ancora un successo 1 0 dei pitagorici sul proprio terreno

Questa sera il Crotone batte ancora e conquista la quarta vittoria di fila. I pitagorici vincono 1-0 contro l’Atalanta U23, grazie a un rigore di Musso, entrato nel secondo tempo al posto di Gomez. La partita si decide negli ultimi minuti, e i calabresi mantengono il loro cammino positivo in campionato.

Il Crotone contro un’attenta Atalanta U23 conquista la quarta vittoria consecutiva con il rigore realizzato sul finire dell’incontro da Musso subentrato a Gomez. La moderata soddisfazione di mister Longo nel post partita: “se la mentalità messa oggi in campo dai miei giocatori ci sarebbe stata in precedenti incontri, il Crotone occuperebbe una migliore posizione nella parte alta della classifica. Contro l’Atalanta Under 23 la mia squadra è stata prudente nel non scoprirsi alla ricerca del gol ad ogni costo. Per metà primo tempo i nostri avversari sono stati più bravi di noi e li abbiamo saputo controllare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

