Lega di Modena divisa | esponenti verso Vannacci partito commissariato e congresso in vista Nuove critiche interne

Da ameve.eu 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega di Modena si divide ancora, con Golinelli e Vandelli che si schierano a fianco di Vannacci, portando il partito sotto commissariamento e puntando a convocare un congresso in vista.

Scissione nella Lega di Modena: Golinelli e Vandelli al fianco di Vannacci, il partito commissariato. Una profonda spaccatura investe la Lega nel modenese. Guglielmo Golinelli, ex segretario provinciale, e Giuseppe Vandelli, coordinatore provinciale della Lega Giovani, hanno ufficializzato il passaggio a Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci. La decisione, maturata dopo mesi di dissenso sulle linee politiche del partito, ha determinato l’immediato commissariamento della Lega modenese in vista di un congresso che dovrà ridelineare la strategia e la leadership locale.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Vannacci verso fondazione di un proprio partito, ipotesi 10% tra consiglieri comunali e regionali della Lega con il Generale – RUMORS

Secondo voci interne alla Lega, il generale Roberto Vannacci potrebbe avvicinarsi alla creazione di un proprio partito.

Vannacci, la prima uscita per il nuovo partito oggi a Modena. “Valanga di richieste”

Oggi a Modena, Roberto Vannacci tiene la sua prima uscita pubblica con il nuovo partito.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Terremoto nella Lega per l'addio di Golinelli. I vice segretari: Urge riflessione interna; Vannacci e l'addio alla Lega: Non mi dimetto da eurodeputato, i voti sono miei; Vannacci gela Salvini: È lui il traditore. Ma ne ha per tutti: Zaia sovranista un giorno, liberale un altro. Forza Italia? Lontani da Berlusconi; Vannacci: Il traditore è Salvini, su Kiev e Fornero è stato prono.

lega di modena divisaModena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con VannacciPolitica: Dopo aver espresso in ogni sede le mie posizioni, spesso in solitudine, ho ritenuto coerente intraprendere un nuovo cammino ... lapressa.it

lega di modena divisaLega, Vannacci a Modena: Il traditore è Salvini. Io sono rimasto fedele ai miei principiIo non sono un traditore, semmai è Salvini che ha tradito valori e ideali del partito. Lo dice Roberto Vannacci, durante una conferenza ... dire.it