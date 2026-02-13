Lega di Modena divisa | esponenti verso Vannacci partito commissariato e congresso in vista Nuove critiche interne

La Lega di Modena si divide ancora, con Golinelli e Vandelli che si schierano a fianco di Vannacci, portando il partito sotto commissariamento e puntando a convocare un congresso in vista.

Scissione nella Lega di Modena: Golinelli e Vandelli al fianco di Vannacci, il partito commissariato. Una profonda spaccatura investe la Lega nel modenese. Guglielmo Golinelli, ex segretario provinciale, e Giuseppe Vandelli, coordinatore provinciale della Lega Giovani, hanno ufficializzato il passaggio a Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci. La decisione, maturata dopo mesi di dissenso sulle linee politiche del partito, ha determinato l’immediato commissariamento della Lega modenese in vista di un congresso che dovrà ridelineare la strategia e la leadership locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Secondo voci interne alla Lega, il generale Roberto Vannacci potrebbe avvicinarsi alla creazione di un proprio partito.

Oggi a Modena, Roberto Vannacci tiene la sua prima uscita pubblica con il nuovo partito.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Terremoto nella Lega per l'addio di Golinelli. I vice segretari: Urge riflessione interna; Vannacci e l'addio alla Lega: Non mi dimetto da eurodeputato, i voti sono miei; Vannacci gela Salvini: È lui il traditore. Ma ne ha per tutti: Zaia sovranista un giorno, liberale un altro. Forza Italia? Lontani da Berlusconi; Vannacci: Il traditore è Salvini, su Kiev e Fornero è stato prono.

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con VannacciPolitica: Dopo aver espresso in ogni sede le mie posizioni, spesso in solitudine, ho ritenuto coerente intraprendere un nuovo cammino ... lapressa.it

Lega, Vannacci a Modena: Il traditore è Salvini. Io sono rimasto fedele ai miei principiIo non sono un traditore, semmai è Salvini che ha tradito valori e ideali del partito. Lo dice Roberto Vannacci, durante una conferenza ... dire.it

L’ultimo a passare tra le file del generale è stato il segretario della Lega di Modena Guglielmo Golinelli, ex deputato con 18 anni di militanza alle spalle - facebook.com facebook

Lega B e il Modena FC sostengono l’iniziativa #RunForLove per assicurare ai bambini ospedalizzati nel Meyer di Firenze un periodo di ricovero più lieto e spensierato. Iscriviti anche tu e partecipa alla corsa benefica nelle giornate del 13, 14 e 15 febbraio. Vai x.com