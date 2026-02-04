Oggi a Modena, Roberto Vannacci tiene la sua prima uscita pubblica con il nuovo partito. Alla sala dell’albergo Rmh Des Arts, alle 18,30, parlerà di remigrazione. La sua presenza ha già attirato una valanga di richieste da parte dei sostenitori.

Modena, 4 febbraio 2026 – La prima di Roberto Vannacci dopo l’addio alla Lega di Salvini è a Modena, dove alle 18,30 parlerà di remigrazione nella sala dell’albergo Rmh Modena Des Arts. Lo farà – come fanno trapelare fonti da Bruxelles – dopo “una normale giornata di lavoro all'Eurocamera”. Pioggia di richieste per la prima nazionale di Vannacci a Modena. Ma la giornata non è normale: il terremoto nella Lega ancora scuote le fondamenta del partito e a Modena – dove l’arrivo di Vannacci era fissato da settimane – i centralini del team ‘Vannacci Mutina’ continuano a suonare senza sosta. “Abbiamo avuto 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vannacci, la prima uscita per il nuovo partito oggi a Modena. “Valanga di richieste”

Approfondimenti su Vannacci Modena

Negli ultimi giorni, Roberto Vannacci ha fatto un passo deciso e ha lasciato la Lega.

Oggi si apre una nuova pagina con la mossa di Vannacci e Landini.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Vannacci Modena

Argomenti discussi: Vannacci lascia la Lega: a Modena la prima uscita dopo il divorzio con Salvini; Vannacci, cosa farà il nuovo partito: il progetto per Futuro nazionale; Il manifesto di Futuro Nazionale, il nuovo partito di Vannacci: La mia destra non è moderata. Prima l'Italia, poi lo stato e poi il diritto; Dal Mondo al contrario a Futuro Nazionale, tutte le tappe del fenomeno Vannacci.

I team Vannacci cresceranno: dopo l’uscita del generale dalla Lega il club di Deruta e del Perugino annuncia nuovi contatti per aumentare iscrittiL’uscita dell’eurodeputato e vicepresidente della Lega Roberto Vannacci dal Carroccio scatena reazioni in Umbria, regione in cui sono presenti tre team strutturati sul territorio. Il leader di uno di ... corrieredellumbria.it

Vannacci, Renzi: centrodestra diviso per la prima voltaPer la prima volta da anni la coalizione di destra si divide. Sbaglia chi sottovaluta il mondo piu' estremista che fa riferimento al generale Vannacci. Quella e' una fetta di Paese che ha votato Melo ... corriereirpinia.it

È il più fedele soldato dell’ex generale Vannacci in Toscana. Lo seguirà, ammainando per la prima volta la bandiera del Carroccio nel Consiglio regionale: «Ceccardi Una miracolata» - facebook.com facebook

La fuga di Vannacci. La politica come un taxi. Scegliere tra centrodestra e sinistra. Nei commenti la prima pagina de Il Tempo, il mio articolo sulla fuga del generale e la Storaciata. Tutto con grande amarezza #Vannacci #Lega #Salvini #centrodestra #sinistra x.com