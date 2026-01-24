Vannacci verso fondazione di un proprio partito ipotesi 10% tra consiglieri comunali e regionali della Lega con il Generale – RUMORS

Secondo voci interne alla Lega, il generale Roberto Vannacci potrebbe avvicinarsi alla creazione di un proprio partito. Si ipotizza che una quota fino al 10% di consiglieri comunali e regionali potrebbe essere disponibile a supportarlo, rafforzando così una possibile nuova formazione politica. La situazione resta da confermare, ma l’orientamento di Vannacci sembra indicare un percorso di autonomia rispetto ai partiti esistenti.

All’interno della Lega si ritiene che Vannacci possa contare su un bacino ben più ampio a livello territoriale: fino al 10% tra consiglieri comunali e regionali pronti, eventualmente, a seguirlo Il generale Roberto Vannacci sembra sempre più orientato verso la fondazione di un proprio partito. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Vannacci rompe gli argini della Lega e prepara il suo partito. Salvini furioso: “Deserto fuori dal Carroccio”Roberto Vannacci si distacca ufficialmente dalla Lega, avviando la creazione di un suo partito.

