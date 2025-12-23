Gli analisti statunitensi evidenziano come il Cremlino utilizzi le conquiste in Ucraina come strumento di propaganda, pur senza reali progressi sul terreno. La strategia di Putin sembra mirare a influenzare i negoziati, mostrando risultati che non riflettono una reale avanzata militare, ma che contribuiscono a rafforzare la posizione attraverso la comunicazione. Un'analisi che invita a una lettura attenta delle dinamiche in corso.

L’obiettivo del Cremlino è quello di esibire delle conquiste in Ucraina per alzare la posta nei negoziati, anche se sono strategicamente inutili. La Russia non è riuscita a sfondare nel Donetsk e non ha carte sufficienti da utilizzare nei negoziati per porre fine alla guerra. In sostanza, Mosca si trova in un conflitto bloccato e si vuole giocare la carta della narrazione dei continui progressi sul campo per mistificare lo stato delle cose. Una propaganda che vede l’impegno diretto di Vladimir Putin che continua a dire che i soldati “avanzano lungo tutto il fronte”, con lo scopo di poter continuare ad avanzare ai tavoli negoziali la pretesa del Donbass e della creazione di una “zona cuscinetto” lungo tutto il confine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gli analisti Usa svelano il gioco delle tre carte di Putin al tavolo dei negoziati: zero progressi sul campo ma molta propaganda

Leggi anche: Hamas: "Il rilascio degli ostaggi inizierà lunedì" | I camion con gli aiuti entrano a Gaza | Gli Usa invitano l'Iran al tavolo dei negoziati

Leggi anche: Ucraina, Putin: “Ue non collabora, con Usa progressi nei negoziati” – La diretta