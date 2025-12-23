Gli analisti Usa svelano il gioco delle tre carte di Putin al tavolo dei negoziati | zero progressi sul campo ma molta propaganda
Gli analisti statunitensi evidenziano come il Cremlino utilizzi le conquiste in Ucraina come strumento di propaganda, pur senza reali progressi sul terreno. La strategia di Putin sembra mirare a influenzare i negoziati, mostrando risultati che non riflettono una reale avanzata militare, ma che contribuiscono a rafforzare la posizione attraverso la comunicazione. Un'analisi che invita a una lettura attenta delle dinamiche in corso.
L’obiettivo del Cremlino è quello di esibire delle conquiste in Ucraina per alzare la posta nei negoziati, anche se sono strategicamente inutili. La Russia non è riuscita a sfondare nel Donetsk e non ha carte sufficienti da utilizzare nei negoziati per porre fine alla guerra. In sostanza, Mosca si trova in un conflitto bloccato e si vuole giocare la carta della narrazione dei continui progressi sul campo per mistificare lo stato delle cose. Una propaganda che vede l’impegno diretto di Vladimir Putin che continua a dire che i soldati “avanzano lungo tutto il fronte”, con lo scopo di poter continuare ad avanzare ai tavoli negoziali la pretesa del Donbass e della creazione di una “zona cuscinetto” lungo tutto il confine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
