Leclerc | Sul piano personale soddisfatto della mia stagione ma le prestazioni

Il pilota Ferrari alla conferenza stampa del GP di Abu Dhabi: "Certo, abbiamo reagito rispetto alle difficoltà, ma trovare una soluzione è un’altra storia. La lotta per il titolo? Sto fuori dalla loro sfida, punto a vincere la gara". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leclerc: "Sul piano personale soddisfatto della mia stagione, ma le prestazioni..."

