Le volanti a scuola? Utili. Ma non riempiono il vuoto. Questa mattina, davanti all’istituto Leonardo Da Vinci di Milano, alcuni studenti hanno protestato contro la presenza costante delle forze dell’ordine, lamentando che le pattuglie non affrontano i problemi di fondo come il bullismo e il disagio giovanile. Dopo l'incontro in Prefettura di ieri, dove si è deciso di aumentare la presenza delle volanti nelle scuole a rischio, i ragazzi hanno espresso dubbi sulla reale efficacia di questa misura, sottolineando che serve molto di più di una semplice presenza sporadica.

Il giorno dopo l'incontro in Prefettura dedicato alla sicurezza nelle scuole dove si è deciso di mappare gli istituti a rischio e di affiancarvi le volanti della polizia, abbiamo raccolto le riflessioni di chi vive tra i banchi. Dal centro si è espresso Mauro Zeni, dirigente scolastico dell'Istituto Tenca e presidente dell'Associazione nazionale presidi (ANP) di Milano Monza e Brianza: «Le volanti a presidio sono uno strumento in più a disposizione delle scuole, funzionano per gli interventi tempestivi ma non risolveranno le violenze. L'aggressività è la conseguenza di un vuoto educativo non dipeso da un singolo genitore o da un insegnante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Le volanti a scuola? Utili. Ma non riempiono il vuoto"

Dal 5 gennaio su OrizzonteScuolaPLUS sono disponibili nuovi contenuti dedicati alla gestione scolastica.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Le volanti a scuola? Utili. Ma non riempiono il vuoto; Como, controlli davanti alle scuole della città, non era uno studente il 16enne trovato con la droga in tasca. A casa due bilancini, denunciato dalla Polizia di Stato di Como. - Questura di Como | Polizia di Stato; Sicurezza nelle scuole. In quelle più a rischio arrivano le volanti; Sfonda una porta antipanico di una scuola e entra per rubare dalle macchinette: denunciato.

Sicurezza nelle scuole. In quelle più a rischio arrivano le «volanti»Dopo i casi di La Spezia e Varese, i controlli per evitare che entrino delle armi in classe ... msn.com

Incendio in ex scuola sgomberata: non si esclude origine dolosaUn incendio è scoppiato la notte scorsa a Verona nell'ex scuola a Quinzano, sgomberata due giorni prima e occupata abusivamente da una trentina di persone. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, ... ansa.it

Capita anche a te di vedere le fastidiosissime "mosche volanti" E di sentire occhi stanchi e secchi Passa da noi...in negozio trovi una selezione di integratori pensati per il benessere visivo, utilissimi come supporto nella vita di tutti i giorni! Come MERAMIRT - facebook.com facebook