Gestire la scuola su OrizzonteScuolaPLUS dal 5 gennaio nuovi contenuti | dai documenti utili per le iscrizioni agli scrutini allo sportello PN e PNRR Le anticipazioni
Dal 5 gennaio su OrizzonteScuolaPLUS sono disponibili nuovi contenuti dedicati alla gestione scolastica. Si tratta di documenti utili per le iscrizioni, gli scrutini e le procedure relative allo sportello PN e PNRR. La direzione di una scuola richiede competenze e aggiornamenti continui per affrontare le sfide quotidiane e garantire un’istruzione di qualità.
Dirigere una scuola, oggi, non significa soltanto assicurare il funzionamento ordinario dell’istituzione. Significa governare processi complessi, assumere decisioni motivate, prevenire conflitti, ridurre il rischio amministrativo e garantire la tenuta giuridica dell’azione educativa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Sportello operativo PNRR e PN 21-27 di supporto alle istituzioni scolastiche. I documenti in arrivo e quelli già disponibili
Gestire la scuola, su OrizzonteScuolaPLUS, dal 5 gennaio nuovi contenuti: dai documenti utili per le iscrizioni agli scrutini, allo sportello PN e PNRR. Le anticipazioni; Guida alla Formazione Scuola-Lavoro (FSL): quadro normativo, finalità e procedure – La Guida normativa; Il responsabile del trattamento dati: chi può essere nominato, cosa deve fare il DS; Regolamento per il Sistema Interno di Monitoraggio degli Esiti a Distanza (SIMED): in allegato un modello.
