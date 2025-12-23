Gestire la scuola su OrizzonteScuolaPLUS dal 5 gennaio nuovi contenuti | dai documenti utili per le iscrizioni agli scrutini allo sportello PN e PNRR Le anticipazioni

Dal 5 gennaio su OrizzonteScuolaPLUS sono disponibili nuovi contenuti dedicati alla gestione scolastica. Si tratta di documenti utili per le iscrizioni, gli scrutini e le procedure relative allo sportello PN e PNRR. La direzione di una scuola richiede competenze e aggiornamenti continui per affrontare le sfide quotidiane e garantire un’istruzione di qualità.

