Jonathan David e Openda riempiono il vuoto di Vlahovic e portano la Juve ai quarti di Coppa

2025-12-03 00:08:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: La Juventus aveva appena subito un duro colpo per l’infortunio di Dusan Vlahovic. Chiellini, però, aveva già chiarito nell’anteprima della partita che non avrebbe modificato la tabella di marcia nel mercato invernale. e sia Jonathan David che Openda hanno risposto nella disfatta (3-0) contro l’Udinese per ottenere il primo biglietto per i quarti di Coppa Italia. Il controllo del campo avversario da parte della Juventus è stato totale fin dal momento in cui la palla è stata messa in gioco a causa della passività di un’innocua Udinese nell’allungarsi per tentare il contropiede. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondisci con queste news

La posizione di Jonathan #David sul gol annullato per fuorigioco era in realtà regolare? Il punto di @Calvarese_ #JuventusUdinese Vai su X

JUVENTUS AI QUARTI DI COPPA ITALIA I bianconeri superano l'Udinese allo Stadium e avanzano al prossimo turno: l'avversaria sarà una tra Atalanta o Genoa. Fa discutere la rete annullata a Jonathan David al 33', giudicato in offside, per le linee traccia - facebook.com Vai su Facebook

Panucci: “David dentro l’area ha fiuto. Su Openda…” - Cristian Panucci, dagli studi di Mediaset ha parlato di Jonathan David e Loïs Openda. Secondo tuttojuve.com

Juventus-Udinese, la notte delle risposte: David e Openda ci sono - Nella prima notte senza Vlahovic arrivano le risposte da Jonathan David e attenzione a... Riporta ilbianconero.com

Chi è il centravanti titolare della Juventus dopo l'infortunio di Vlahovic: David o Openda, chi giocherà in attacco? - Vlahovic starà fermo per diverso tempo dopo l'infortunio contro il Cagliari: chi prenderà il suo posto nella Juventus tra David e Openda? Riporta ilbianconero.com

Come cambia la Juventus senza Vlahovic: David e Openda le prime alternative - Come cambia la Juventus senza Vlahovic: David e Openda le prime alternative L’assenza del serbo apre nuovi scenari tattici. Segnala tuttojuve.com

Juventus, Spalletti: "David e Openda possono giocare anche insieme. Napoli? Ho tanti bambini che mi aspettano" - L'allenatore bianconero analizza la vittoria in Coppa Italia contro l'Udinese e fa chiarezza sul ruolo di David e Openda ... Come scrive msn.com

Juventus, dubbi sul ruolo di Jonathan David: Vlahovic e Openda lo insidiano - Un mese fa Jonathan David era stato accolto a Torino come il nuovo centravanti inamovibile della Juventus. Scrive it.blastingnews.com