Le urla della sinistra e la realtà dell' Italia

Le urla della sinistra e la realtà dell'Italia Gentile Direttore Feltri, in questi giorni assistiamo a un bombardamento mediatico da parte della sinistra che descrive l’Italia come un Paese allo sbando, sotto una morsa repressiva, con un governo che starebbe introducendo misure liberticide, vietando le manifestazioni e comprimendo i diritti fondamentali. Tuttavia, ieri a Roma si sono svolte regolarmente diverse proteste di cittadini e associazioni senza alcun incidente, mentre le forze dell’ordine hanno confermato che non ci sono state restrizioni particolari o blocchi alle manifestazioni autorizzate.

Gentile Direttore Feltri, in questi giorni assistiamo a un bombardamento mediatico da parte della sinistra che descrive l'Italia come un Paese allo sbando, sotto una morsa repressiva, con un governo che starebbe introducendo misure liberticide, vietando le manifestazioni e comprimendo i diritti fondamentali. Le chiedo: è davvero questa la realtà? Siamo davvero in una situazione catastrofica oppure si tratta di una narrazione politica costruita per screditare il governo? Confido solo nella sua chiarezza. Ivan Milano Caro Ivan, è vero, in questi giorni la sinistra ci sta somministrando un film già visto, ossia il racconto di un Paese allo sbando, sotto un governo che vorrebbe abolire i diritti, annientare la protesta, cancellare il lavoro e distruggere l'economia.