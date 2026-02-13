Le urla della sinistra e la realtà dell' Italia

Le urla della sinistra e la realtà dell'Italia Gentile Direttore Feltri, in questi giorni assistiamo a un bombardamento mediatico da parte della sinistra che descrive l’Italia come un Paese allo sbando, sotto una morsa repressiva, con un governo che starebbe introducendo misure liberticide, vietando le manifestazioni e comprimendo i diritti fondamentali. Tuttavia, ieri a Roma si sono svolte regolarmente diverse proteste di cittadini e associazioni senza alcun incidente, mentre le forze dell’ordine hanno confermato che non ci sono state restrizioni particolari o blocchi alle manifestazioni autorizzate.

Caro Ivan, è vero, in questi giorni la sinistra ci sta somministrando un film già visto, ossia il racconto di un Paese allo sbando, sotto un governo che vorrebbe abolire i diritti, annientare la protesta, cancellare il lavoro e distruggere l'economia.

