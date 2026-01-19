Shock in Italia trovato morto proprio lì | le urla straziate della vicina

Un tragico evento ha scosso la tranquillità delle campagne vicentine, dove è stato scoperto il corpo senza vita di una persona. La vicenda, ancora sotto indagine, ha attirato l’attenzione delle autorità e della comunità locale. Le urla della vicina hanno testimoniato il momento di grande tensione. Si attendono ulteriori sviluppi per chiarire le circostanze di questo episodio.

Un dramma improvviso ha scosso la quiete delle campagne vicentine, trasformando una tranquilla mattinata in un caso su cui la magistratura intende fare piena luce. Il corpo senza vita di un uomo di 55 anni è stato rinvenuto proprio sulla soglia della sua abitazione a Cagnano, una frazione del comune di Pojana Maggiore. A fare la tragica scoperta è stata una vicina di casa che, notando la figura riversa a terra sull'uscio, ha immediatamente allertato le forze dell'ordine e i soccorsi sanitari. Nonostante l'intervento tempestivo, per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. Sul luogo del ritrovamento sono giunti i carabinieri, impegnati nelle prime fasi di un'indagine che cerca di ricostruire con precisione le ultime ore di vita del residente.

