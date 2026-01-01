Le urla e le fiamme | le prime immagini dell’esplosione mortale durante la festa di capodanno a Crans-Montana

Nella notte di Capodanno, un’esplosione nel bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, ha causato diverse vittime e feriti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che ha portato a un incendio e a una tragica perdita di vite umane. Le prime immagini mostrano scene di caos e distruzione, mentre le operazioni di soccorso sono in corso per gestire la situazione.

Un'esplosione la notte di Capodanno. In Svizzera almeno dieci persone sono morte e dieci sono rimaste ferite in seguito a un incendio divampato dopo un'esplosione nel bar Le Constellation nella stazione sciistica di Crans-Montana. Dalle prime immagini girate durante la notte, attorno all'1.30 a pieni festeggiamenti ancora in corso, si vedono le fiamme divampate nel bar e si sentono le urla delle persone in fuga.

