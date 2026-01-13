Infortunio Candè rottura del crociato per il difensore del Sassuolo! Stagione finita ecco le sue condizioni
Il difensore del Sassuolo Candè ha subito una rottura del legamento crociato, che pone fine anticipata alla sua stagione. L'infortunio rappresenta un'importante perdita per la squadra, e le sue condizioni sono attualmente al centro dell’attenzione. La notizia evidenzia le difficoltà incontrate dal club in questa fase della stagione, con l’obiettivo di recuperare al meglio e affrontare le prossime sfide.
Infortunio Candè, tegola per il Sassuolo! Rottura del crociato per il difensore e stagione finita. Ecco le sue condizioni In casa Sassuolo piove letteralmente sul bagnato. In un momento già delicato della stagione, caratterizzato da una classifica che non sorride e da risultati che faticano ad arrivare, il club emiliano deve fare i conti con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Serie A, arriva la pessima notizia improvvisa: “Rottura del crociato”. Stagione finita per un titolarissimo
Leggi anche: Infortunio Cabal, il difensore è ancora ai box: Spalletti valuta le sue condizioni in vista del match contro la Fiorentina. Ecco come sta
#Napoli, #DeBruyne rompe il silenzio Le sue parole sull'infortunio e sul futuro - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.