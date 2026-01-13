Infortunio Candè rottura del crociato per il difensore del Sassuolo! Stagione finita ecco le sue condizioni

Il difensore del Sassuolo Candè ha subito una rottura del legamento crociato, che pone fine anticipata alla sua stagione. L'infortunio rappresenta un'importante perdita per la squadra, e le sue condizioni sono attualmente al centro dell’attenzione. La notizia evidenzia le difficoltà incontrate dal club in questa fase della stagione, con l’obiettivo di recuperare al meglio e affrontare le prossime sfide.

