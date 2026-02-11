Giorno del Ricordo Giuli | La mostra sugli esuli giuliano-dalmati ha un forte impatto emotivo

Oggi, nel giorno del Ricordo, il ministro Giuli ha visitato una mostra dedicata agli esuli giuliano-dalmati. Ha detto che si tratta di un'esperienza forte, che arriva al cuore. La mostra presenta immagini e fatti storici, senza polemiche o interpretazioni di parte. Giuli ha sottolineato che è stato importante farlo nel momento giusto, per mantenere viva la memoria di quanto è successo. La visita ha suscitato emozioni intense tra i presenti.

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 "Abbiamo fatto la cosa giusta nel giorno giusto. Abbiamo visitato una mostra dal fortissimo impatto emotivo e dal grande rigore scientifico che racconta la tragedia delle Foibe lasciando parlare i fatti, le immagini, la verità storica, senza alcuna sottolineatura ideologica. La storia per come è stata vissuta dai nostri concittadini che hanno pagato in modo atroce le conseguenze della la Seconda Guerra mondiale" così il Ministro Giuli, dopo aver visitato la mostra sugli esuli giuliano-dalmati e istriani in occasione del Giorno del Ricordo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comitato 10 Febbraio torna a chiedere memoria e verità sui martiri delle foibe e sugli esuli istriani, fiumani e dalmati.

