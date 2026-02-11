Giorno del Ricordo Giuli | La mostra sugli esuli giuliano-dalmati ha un forte impatto emotivo
Oggi, nel giorno del Ricordo, il ministro Giuli ha visitato una mostra dedicata agli esuli giuliano-dalmati. Ha detto che si tratta di un'esperienza forte, che arriva al cuore. La mostra presenta immagini e fatti storici, senza polemiche o interpretazioni di parte. Giuli ha sottolineato che è stato importante farlo nel momento giusto, per mantenere viva la memoria di quanto è successo. La visita ha suscitato emozioni intense tra i presenti.
(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 "Abbiamo fatto la cosa giusta nel giorno giusto. Abbiamo visitato una mostra dal fortissimo impatto emotivo e dal grande rigore scientifico che racconta la tragedia delle Foibe lasciando parlare i fatti, le immagini, la verità storica, senza alcuna sottolineatura ideologica. La storia per come è stata vissuta dai nostri concittadini che hanno pagato in modo atroce le conseguenze della la Seconda Guerra mondiale" così il Ministro Giuli, dopo aver visitato la mostra sugli esuli giuliano-dalmati e istriani in occasione del Giorno del Ricordo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Giuliano Dalmati
Giorno del Ricordo, Giuli alla mostra degli Esuli: “Forte impatto emotivo e grande rigore scientifico”
Il ministro Giuli ha visitato la mostra dedicata agli Esuli nel Giorno del Ricordo.
Giorno del ricordo, il comitato 10 febbraio chiede memoria e verità per i martiri delle foibe e gli esuli istriani, fiumani e dalmati
In occasione del Giorno del Ricordo, il Comitato 10 Febbraio torna a chiedere memoria e verità sui martiri delle foibe e sugli esuli istriani, fiumani e dalmati.
Giorno del Ricordo, Giuli: “La mostra sugli esuli giuliano-dalmati ha un forte impatto emotivo
Ultime notizie su Giuliano Dalmati
Argomenti discussi: Eventi per il Giorno del Ricordo; Giorno del Ricordo, 10 febbraio; Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026; Giorno del Ricordo: Giuli con Casellati e Roccella alla Mostra degli Esuli Fiumani, Dalmati e Istriani.
Giorno del Ricordo, Giuli: La mostra sugli esuli giuliano-dalmati ha un forte impatto emotivoAbbiamo fatto la cosa giusta nel giorno giusto. Abbiamo visitato una mostra dal fortissimo impatto emotivo e dal grande rigore scientifico che racconta la tragedia delle Foibe lasciando parlare i fat ... ilgiornale.it
Giorno del Ricordo, Giuli alla mostra degli Esuli: Forte impatto emotivo e grande rigore scientificoGiorno del Ricordo, Giuli alla mostra degli Esuli: Forte impatto emotivo e grande rigore scientifico ... msn.com
+++ BASOVIZZA, CELEBRAZIONI DEL GIORNO DEL RICORDO +++ - facebook.com facebook
Giorno del Ricordo. L’ingresso alla Camera del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. #10febbraio per non dimenticare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata istriano x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.