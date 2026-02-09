Giorno del ricordo | UniFi in campo per riscoprire le storie degli studenti giuliano dalmati

Firenze si prepara a ricordare il giorno del ricordo con un’iniziativa dell’Università di Firenze. Gli studenti e i docenti si riuniscono per riscoprire le storie di chi, dopo l’esodo del secondo dopoguerra, ha trovato rifugio in città e ha ripreso gli studi interrotti. Una giornata di memoria e di confronto per non dimenticare.

Firenze, 9 febbraio 2026 – Ricostruire le storie degli studenti giuliano-dalmati che, dopo l’esodo del secondo dopoguerra, trovarono accoglienza a Firenze per riprendere gli studi interrotti. È l’obiettivo della ricerca storica promossa, in occasione del Giorno del Ricordo 2026, dal comitato provinciale fiorentino dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) insieme all’archivio storico dell’Università di Firenze. La call sarà lanciata domani, martedì 10 febbraio alle 9 nell’aula magna del rettorato (piazza San Marco 4), con un intervento di Maria Paola Monaco, delegata dell’Ateneo all’inclusione e alla diversità, e la proiezione di immagini e documenti storici conservati negli archivi universitari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

