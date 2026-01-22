calcio le partite del weekend dalla serie a alla c

Ecco il consueto aggiornamento sulle partite di calcio del fine settimana, dalla Serie A alla Serie C. Di seguito, trovate il calendario con orari e risultati delle gare delle squadre toscane, umbre e dello Spezia, per seguire con attenzione gli incontri in programma.

Firenze, 22 gennaio 2026 – Un altro weekend di importanti sfide di calcio. Ecco programma, orari e risultati delle partite dalla Serie A alla C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia. Serie A . Fiorentina -Cagliari (sabato 24 gennaio, 18:00) Inter- Pisa (venerdì 23 gennaio, 20:45) Serie B. Carrarese - Empoli (venerdì 23 gennaio, 20:30) Spezia -Avellino (sabato 24 gennaio, 19:30) Serie C. Carpi- Ternana (sabato 24 gennaio, 14:30) Sambenedettese- Pianese (sabato 24 gennaio, 17:30) Arezzo -Juventus Next Gen (domenica 25 gennaio, 12:30) Ascoli- Perugia (domenica 25 gennaio, 14:30) Gubbio -Forlì (domenica 25 gennaio, 17:30) Livorno -Vis Pesaro (domenica 25 gennaio, 17:30). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

