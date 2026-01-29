Calcio le sfide del fine settimana dalla Serie A alla C

Da lanazione.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calcio torna in campo questo fine settimana con molte partite. Dalla Serie A alla Serie C, le squadre di Toscana, Umbria e La Spezia scendono in campo per le loro sfide. Tanti match da seguire per gli appassionati che vogliono vedere i loro team in azione.

Firenze, 29 gennaio 2026 – Nuovo turno di campionato dalla Serie A alla Serie C. Ecco le sfide che riguardano le squadre di Toscana, Umbria e La Spezia. SERIE A Pisa -Sassuolo (sabato 31 gennaio, ore 15) Napoli- Fiorentina  (sabato 31 gennaio, ore 18) SERIE B Empoli -Modena (sabato 31 gennaio, ore 15) Venezia- Carrarese  (sabato 31 gennaio, ore 15) Sampdoria- Spezia  (sabato 31 gennaio, ore 19,30) SERIE C Ascoli- Livorno  (venerdì 30 gennaio, ore 20,30) Guidonia-Montecelio- Arezzo  (venerdì 30 gennaio, ore 20,30) Perugia -Ravenna (venerdì 30 gennaio, ore 20,30) Pianese -Vis Pesaro (sabato 31 gennaio, ore 14,30) Campobasso- Pontedera (sabato 31 gennaio, ore 17,30) Bra- Gubbio  (sabato 31 gennaio, ore 17,30) Ternana -Torres (domenica 1 febbraio, ore 14,30). 🔗 Leggi su Lanazione.it

calcio le sfide del fine settimana dalla serie a alla c

© Lanazione.it - Calcio, le sfide del fine settimana dalla Serie A alla C

Approfondimenti su Calcio FineSettimana

Calcio, il programma del fine settimana. Partite e arbitri dalla serie D alla Prima categoria

Il programma del fine settimana. Arbitri e gare dalla serie D alla Prima categoria

Il programma del fine settimana comprende le gare e gli arbitri coinvolti dalla Serie D alla Prima categoria.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Come sopravvivere al nuovo aggiornamento di 99 notti nella foresta su Roblox!

Video Come sopravvivere al nuovo aggiornamento di 99 notti nella foresta su Roblox!

Ultime notizie su Calcio FineSettimana

Argomenti discussi: Coppa Divisione, Supercoppe e inizio campionati 26/27: tutte le decisioni del Direttivo. Castiglia: Sarà un anno di grandi sfide da vincere insieme; Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 19 gennaio 2026: due sfide di Serie A e il derby calabrese; Serie D - Lombardia: tutti in campo domani per le sfide valide per il ventunesimo turno di campionato. Il programma delle sfide; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo.

calcio le sfide delCalcio, le sfide del fine settimana dalla Serie A alla CFirenze, 29 gennaio 2026 – Nuovo turno di campionato dalla Serie A alla Serie C. Ecco le sfide che riguardano le squadre di Toscana, Umbria e La Spezia. lanazione.it

Champions: dove vedere le sfide (disperate) di Juventus, Inter e NapoliTutte le partite in onda mercoledì 28 gennaio 2026: le squadre italiane devono vincere ad ogni costo, ma potrebbe non bastare. Un super match è gratis. libero.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.