Il calcio torna in campo questo fine settimana con molte partite. Dalla Serie A alla Serie C, le squadre di Toscana, Umbria e La Spezia scendono in campo per le loro sfide. Tanti match da seguire per gli appassionati che vogliono vedere i loro team in azione.

Firenze, 29 gennaio 2026 – Nuovo turno di campionato dalla Serie A alla Serie C. Ecco le sfide che riguardano le squadre di Toscana, Umbria e La Spezia. SERIE A Pisa -Sassuolo (sabato 31 gennaio, ore 15) Napoli- Fiorentina (sabato 31 gennaio, ore 18) SERIE B Empoli -Modena (sabato 31 gennaio, ore 15) Venezia- Carrarese (sabato 31 gennaio, ore 15) Sampdoria- Spezia (sabato 31 gennaio, ore 19,30) SERIE C Ascoli- Livorno (venerdì 30 gennaio, ore 20,30) Guidonia-Montecelio- Arezzo (venerdì 30 gennaio, ore 20,30) Perugia -Ravenna (venerdì 30 gennaio, ore 20,30) Pianese -Vis Pesaro (sabato 31 gennaio, ore 14,30) Campobasso- Pontedera (sabato 31 gennaio, ore 17,30) Bra- Gubbio (sabato 31 gennaio, ore 17,30) Ternana -Torres (domenica 1 febbraio, ore 14,30). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio, le sfide del fine settimana dalla Serie A alla C

