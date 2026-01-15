Siri | Cafiero de Raho protagonista del mio spionaggio? Sarebbe gravissimo

In un contesto di crescente attenzione sulla sicurezza e sulla trasparenza, la possibilità che il vicepresidente della Commissione Antimafia possa essere coinvolto in attività di spionaggio solleva importanti interrogativi. La gravità di tali accuse richiede un’analisi accurata e basata su fatti concreti, per garantire il rispetto delle istituzioni e la tutela della legalità.

«Se davvero il vicepresidente della Commissione Antimafia fosse il protagonista del mio spionaggio, sarebbe un fatto gravissimo. Spero che non sia così. Altrimenti chi di dovere dovrebbe prendere all'istante provvedimenti». A dirlo Armando Siri, coordinatore nazionale dei Dipartimenti Lega. Sembrerebbe che il suo nome risulti tra i big del Carroccio finiti nei dossier. Non la sorprende tutto ciò? «No so che succede. Apprendo tutto dalla stampa. Non mi fa certamente piacere sapere che un'attività di spionaggio venga fatta in modo, a mio parere, illecito. Non so se siano cambiate le regole, ma l'idea dello spiare è sbagliata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

