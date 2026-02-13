Le prime sfilate di Carnevale e tanto altro tra gli eventi del weekend di San Valentino

Le prime sfilate di Carnevale e tanti altri eventi animano il weekend di San Valentino nel Pescarese. Domenica, in vari borghi della zona, si svolgeranno le prime manifestazioni carnevalesche, con carri allegorici che attirano famiglie e bambini in maschera, dopo settimane di preparativi e prove.

Inoltre, ci saranno concerti e vernissage, senza dimenticare gli spettacoli teatrali che coinvolgeranno volti noti nazionali, come Aldo Cazzullo e Pintus. Conosciamo tutti gli eventi da non perdere questo weekend. Vi ricordiamo, inoltre, che sul sito è presente una sezione dedicata ai film in programmazione nei cinema.

Weekend di passione: San Valentino si sposa con il Carnevale tra aperitivi, coccole termali e sfilate

Nel weekend, la Riviera si anima con un mix di feste.

Weekend di Carnevale e San Valentino, gli eventi da non perdere nel fine settimana

In attesa che coriandoli, maschere e carri allegorici invadano strade e canali, Ferrara si prepara a un fine settimana denso di appuntamenti.

