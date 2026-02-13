Weekend di Carnevale e San Valentino gli eventi da non perdere nel fine settimana

In attesa che coriandoli, maschere e carri allegorici invadano strade e canali, Ferrara si prepara a un fine settimana denso di appuntamenti. Il Carnevale ferrarese si accende già con la tradizionale sfilata in centro, mentre le vetrine dei negozi si riempiono di cuori e cioccolatini in vista di San Valentino. Tra concerti, spettacoli e degustazioni, la città si anima con eventi pensati per tutti, anche con una mostra fotografica dedicata alle maschere storiche del Carnevale.

Questo fine settimana offre molto più di semplici appuntamenti romantici.

Ecco una guida agli eventi imperdibili a Ferrara e provincia nel prossimo fine settimana.

