Weekend di passione | San Valentino si sposa con il Carnevale tra aperitivi coccole termali e sfilate

Nel weekend, la Riviera si anima con un mix di feste. Le strade si riempiono di carri colorati e maschere di cartapesta, mentre le coppie si godono aperitivi e coccole termali. Tra sfilate e momenti romantici, si vive un fine settimana di passione che unisce divertimento e dolcezza.

Un fine settimana che unisce amore e divertimento sfrenato: tra le performance internazionali di ColorCoriandolo, colazioni in stile liberty, cene romantiche, mercatini e coccole in spa Nel cuore di febbraio, la Riviera si risveglia in un affascinante intreccio di tradizioni, dove l’irriverente spirito del Carnevale - con le sue maschere di cartapesta, i carri che sfilano tra musica, lanci di caramelle, e gonfiabili - si mescola con l’atmosfera dolce e romantica di San Valentino. Riprendono le colazioni domenicali al cinema per riscoprire film cult che avremmo sempre voluto vedere, mentre abbondano aperitivi eleganti e visite guidate nei palazzi storici dove antichi amori proibiti sembrano rincorrersi ancora.🔗 Leggi su Riminitoday.it

San Valentino Carnevale

Venerdì 13 febbraio, Bobbio si riempie di vita con eventi diversi.

Questo fine settimana, il Carnevale di Marca anima la provincia con sette sfilate.

San Valentino Carnevale

