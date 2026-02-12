Weekend di passione | San Valentino si sposa con il Carnevale tra aperitivi coccole termali e sfilate
Nel weekend, la Riviera si anima con un mix di feste. Le strade si riempiono di carri colorati e maschere di cartapesta, mentre le coppie si godono aperitivi e coccole termali. Tra sfilate e momenti romantici, si vive un fine settimana di passione che unisce divertimento e dolcezza.
Un fine settimana che unisce amore e divertimento sfrenato: tra le performance internazionali di ColorCoriandolo, colazioni in stile liberty, cene romantiche, mercatini e coccole in spa Nel cuore di febbraio, la Riviera si risveglia in un affascinante intreccio di tradizioni, dove l’irriverente spirito del Carnevale - con le sue maschere di cartapesta, i carri che sfilano tra musica, lanci di caramelle, e gonfiabili - si mescola con l’atmosfera dolce e romantica di San Valentino. Riprendono le colazioni domenicali al cinema per riscoprire film cult che avremmo sempre voluto vedere, mentre abbondano aperitivi eleganti e visite guidate nei palazzi storici dove antichi amori proibiti sembrano rincorrersi ancora.🔗 Leggi su Riminitoday.it
