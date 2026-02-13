Le Olimpiadi, sempre una grande emozione. La ‘scuola di Frassinoro’ è presente in forze anche ai Giochi di Milano-Cortina 2026, dove la squadra di skiman del comune dell’Appennino modenese si conferma protagonista: Gianluca Marcolini prepara gli sci della Norvegia, Simone Biondini si occupa di quelli dell’Italia, mentre Federico Fontana e Giovanni Ferrari, da alcuni anni, lavorano insieme come uno dei punti di forza della Nazionale degli Stati Uniti.

La ‘ scuola di Frassinoro ’ è presente in forze anche ai Giochi di Milano-Cortina 2026, nei quali la squadra di skiman provenienti dal comune dell’Appennino modenese è la stessa di Pechino 2022: Gianluca Marcolini prepara gli sci della Norvegia, Simone Biondini quelli dell’Italia e poi ci sono Federico Fontana e Giovanni Ferrari, che da qualche anno, insieme, sono uno dei punti di forza della Nazionale degli Stati Uniti. Federico Fontana è il decano della coppia, alla sua quarta Olimpiade, ed è anche il Team General Manager della sezione tecnica. Parla così delle sensazioni diverse che un’Olimpiade in casa può dare anche agli addetti ai lavori come lui: "Delle quattro che ho fatto è sicuramente l’edizione più speciale di tutte – racconta Fontana –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

