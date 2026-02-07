Iniziano le Olimpiadi | a Milano è il giorno del grande corteo contro una città sempre più cara

Oggi a Milano si svolge un corteo di protesta contro l’aumento dei costi della vita. Sindacati di base, associazioni per il diritto alla casa e centri sociali scendono in strada durante il primo giorno delle Olimpiadi. La manifestazione vuole attirare l’attenzione sulla difficoltà di molti cittadini a mettere insieme il pranzo con la cena, mentre la città si prepara ad accogliere gli atleti e i visitatori. La protesta si svolge nel pieno del clima olimpico, ma la voglia di far sentire la propria voce è forte.

Dopo la cerimonia d'apertura di venerdì sera, le Olimpiadi Milano Cortina entrano nel vivo. E proprio in coincidenza col primo giorno dei Giochi, a Milano ci sarà un corteo organizzato da sindacati di base, associazioni per il diritto alla casa e centri sociali per la denuncia di un modello di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milano Cortina

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina sono iniziate con un imprevisto che ha sorpreso tutti.

Secondo l'ultima analisi del think tank italiano per il clima Ecco, a Milano in una casa da 70 mq si spenderanno 1.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: il MUDEC sorprende la città con la neve di Shiota

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Il Presidente Mattarella agli atleti: La prima competizione è con propri limiti - Curling misto, prima sconfitta per Amos Mosaner e Stefania Constantini; Olimpiadi Milano Cortina 2026, il calendario con tutte le gare e le date delle finali; Cerimonia di Apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Quando iniziano esattamente i Giochi Olimpici Invernali 2026?.

Diretta Live Milano Cortina 7 febbraio 2026 Olimpiadi: primo giorno di medaglieDopo l’esaltante cerimonia di ieri sera, iniziano ufficialmente le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Tra le discipline che andranno a medaglia gà in questa giornata ci sono la discesa libera masc ... sport.virgilio.it

Le foto della cerimonia di apertura delle OlimpiadiStasera iniziano ufficialmente le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con la cerimonia d’apertura che per la prima volta nella storia si tiene in quattro città diverse, invece che in una sola: Milano, C ... ilpost.it

A San Siro iniziano ufficialmente le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Un momento che fa battere il cuore, che unisce il Paese attorno ai valori più belli dello sport: passione, rispetto, impegno, sogni. Da qui parte un viaggio che sentiamo un po’ nostro, fatto di stor facebook

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 iniziano! CRI Modena c’è: una volontaria in ristorazione d’emergenza e altri 5 in partenza per logistica Uniformi diverse, stessa missione #CRIModena #MilanoCortina2026 #Volontariato x.com