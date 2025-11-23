Al seggio a 100 anni nonno Fedele vota in Puglia | È sempre una grande emozione

Fanpage.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fedele Del Sonno, 100 anni compiuti a gennaio, è l'avente diritto al voto maschio più longevo di Orsara di Puglia (Foggia). Continua a votare con entusiasmo e anche oggi, domenica 23 novembre, si è recato al seggio per le elezioni regionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

seggio 100 anni nonnoAl seggio a 100 anni, nonno Fedele vota in Puglia: “È sempre una grande emozione” - Fedele Del Sonno, 100 anni compiuti a gennaio, è l'avente diritto al voto maschio più longevo di Orsara di Puglia (Foggia) ... Come scrive fanpage.it

seggio 100 anni nonnoNonno Fedele al voto a 100 anni: «Nel 1946 votai per la Repubblica, ancora oggi mi emoziono nell'urna» - Ha compiuto 100 anni lo scorso 14 gennaio Fedele Del Sonno, l'avente diritto al voto maschio più longevo di Orsara di Puglia, piccolo comune di 2400 abitanti in provincia ... Si legge su msn.com

seggio 100 anni nonnoOrsara di Puglia: alle urne nonno Fedele, anziano di 100 anni che votò nel '46 al referendum per la Repubblica - «Il piccolo comune rappresentò un’eccezione al Sud Italia perché i cittadini votarono in massa per la Repubblica» ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

