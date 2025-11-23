Al seggio a 100 anni nonno Fedele vota in Puglia | È sempre una grande emozione
Fedele Del Sonno, 100 anni compiuti a gennaio, è l'avente diritto al voto maschio più longevo di Orsara di Puglia (Foggia). Continua a votare con entusiasmo e anche oggi, domenica 23 novembre, si è recato al seggio per le elezioni regionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
