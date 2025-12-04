Funerale all' Italiana allo Spazio Diamante

“Rimarremo morti per molto più tempo di quanto siamo stati vivi. ”: non senza slancio comico una giovane autrice e interprete esplora la cerimonia sociale più chiacchierata. Da Eduardo alle memorie famigliari, dall’antropologia alla religione.Funerale all’italiana è un monologo che non vorrebbe. 🔗 Leggi su Romatoday.it

