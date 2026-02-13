Le manicure di febbraio dicono che abbiamo bisogno di luce

Le manicure di febbraio dicono che abbiamo bisogno di luce. Chiara, rosa e con tocchi di giallo, le unghie di quest’anno si fanno notare per i colori vibranti che richiamano il sole di primavera, anche se le temperature restano ancora fredde e piovose. Le estetiste di Milano segnalano che questa tendenza riflette il desiderio di ritrovare un po’ di calore dopo settimane di pioggia e giornate grigie. È un modo per sentirsi più vivaci e ottimisti, anche se il cielo fuori resta spesso nuvoloso.

Si vede la luce in fondo al tunnel? Al tunnel dell’inverno e del freddo e della pioggia che hanno dominato le ultime settimane? Forse sì, o almeno questo dicono le unghie febbraio 2026. In fondo, febbraio è il mese in cui già si inizia a sentire il profumo della primavera. E le unghie, termometro estetico di ogni nostro stato d’animo, gridano un bisogno grande di luce. Di tonalità chiare, sussurrate, che si lasciano investire dalla luce nuova di giorni che aumentano la loro durata. Come fare le unghie questo mese? Le ispirazioni cult prendono esempio dalla stagionalità. Scopriamo insieme l’identikit delle unghie di febbraio. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Le manicure di febbraio dicono che abbiamo bisogno di luce Approfondimenti su manicure febbraio Arbeloa: «Noi allenatori abbiamo bisogno di quello che non abbiamo, ossia il tempo» Alvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid, ha sottolineato l'importanza del tempo per allenatori e squadre, evidenziando come questa risorsa sia essenziale per migliorare e raggiungere gli obiettivi. “Israele vieta la messa di Natale a Betlemme al vicepresidente palestinese”. Pizzaballa: “Dopo due anni di buio abbiamo bisogno di luce” Ultime notizie su manicure febbraio Argomenti discussi: Il colore di febbraio che cambia l'aspetto delle mani, anche se stanno invecchiando; Unghie febbraio: foto e idee per l’ispirazione manicure e nail art del mese; Le novità beauty di febbraio 2026; I colori di smalto più belli del momento. Manicure febbraio 2026: le unghie esplorano i colori più delicati della scala cromaticaColore unghie febbraio 2026: le idee su cui puntare questo mese, dalla french in versione micro alle tonalità luminose e chiare ... amica.it Cuori, glitter e stile: viva le manicure di San Valentino 2026Le manicure di San Valentino trasformano le unghie in un vero e proprio campo creativo, andando oltre il tradizionale rosso. amica.it Promo Centro Estetico Dal 15 al 21 Febbraio regalati un momento di bellezza: Manicure e Pedicure -20% E per tutto il mese di Febbraio: Laser inguine + ascelle 35€ a seduta 10 massaggi da 30’ + 10 pressoterapie da 30’ 180€ Durata massima p - facebook.com facebook