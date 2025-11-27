Pescia (Pistoia), 27 novembre 2025 – Un inseguimento prima in auto e poi a piedi per le vie di Pescia si è concluso con l'arresto di un uomo sorpreso a rubare merce per oltre 500 euro in un supermercato di viale Matteotti a Pescia (Pistoia). Decisivo l'intervento tempestivo della Polizia di Stato, allertata dall'addetto alla sicurezza dell'esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito dal Commissariato di Pescia, una pattuglia della Squadra Volanti stava transitando nella zona quando il vigilante ha richiamato l'attenzione degli agenti indicando il responsabile di un furto appena consumato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cosmetici, abiti e articoli di elettronica: furto da 500 euro in un supermercato. Inseguimento da film a Pescia