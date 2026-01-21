Furto di cosmetici nel negozio in centro storico | in manette due ragazze di 19 e 20 anni
Nella città di Ravenna, due giovani di 19 e 20 anni sono state arrestate dalla polizia per aver commesso un furto di cosmetici in un negozio del centro storico. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso di fermare le ragazze, ritenute responsabili di furto aggravato. L’episodio evidenzia l’attenzione delle autorità nel garantire la sicurezza nei punti vendita del territorio.
Ancora furti in città, ma le forze dell'ordine intervengono tempestivamente. All'inizio della settimana il personale della Questura di Ravenna ha proceduto all’arresto di due giovani, rispettivamente di 19 e 20 anni, ritenute responsabili del reato di furto aggravato ai danni di un negozio in via.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
