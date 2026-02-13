La tecnologia e un nuovo progetto sbloccano iter e finanziamenti | l' anello filoviario si farà

Il ministero ha dato il via libera al progetto del Comune di Ancona, provocando la ripresa dei lavori per l'anello filoviario. La decisione arriva dopo che il nuovo sistema tecnologico, sostenuto da un innovativo progetto, ha superato le ultime verifiche e sbloccato i finanziamenti. A breve, i filobus rinnovati torneranno a collegare le diverse zone della città, migliorando il trasporto pubblico locale.

A girare saranno sei autobus intermodali, capaci cioè di effettuare corse anche attraverso l'uso di batterie ricaricabili. Il costo complessivo si aggira sui 7,2 milioni di euro. È però polemica con la precedente Giunta su chi ha reperito i fondi ANCONA – Luce verde. E anello filoviario sia. Il ministero competente ha infatti espresso parere favorevole al progetto del Comune di Ancona di far tornare a circolare i cari e vecchi “filobus” aggiornati però alla tecnologia moderna. Così, sempre dal ministero, arriveranno finalmente 6,5 milioni di euro utili tra le altre cose anche all’acquisto di 6 autobus bimodali, vale a dire capaci di viaggiare sia attraverso l’attacco ai cavi che attraverso una batteria capace di ricaricarsi in tempi considerati accettabili.🔗 Leggi su Anconatoday.it

