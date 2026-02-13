Lazio spinta in Borsa dal progetto del nuovo Flaminio

Il progetto del nuovo stadio Flaminio ha fatto salire le azioni della Lazio del 20% in una settimana. La società ha annunciato un piano di riqualificazione dell’area, attirando l’interesse degli investitori. Il titolo ha reagito rapidamente, mostrando fiducia nel futuro del club e nelle nuove strutture sportive.

: titolo +20% in una settimana. La Società Sportiva Lazio sta vivendo un momento di forte crescita in Borsa, con un incremento del 20% del valore delle azioni nell’ultima settimana. Questa impennata è direttamente legata all’annuncio di un ambizioso progetto di ristrutturazione dello storico Stadio Flaminio di Roma, che promette di trasformare l’impianto in un polo sportivo e di intrattenimento all’avanguardia. La capitalizzazione di mercato del club ha superato gli 86 milioni di euro, con il valore delle azioni che ha raggiunto l’1,27 euro. Un progetto che accende gli investitori.🔗 Leggi su Ameve.eu Nuovi stadi a Roma: la Lazio parte dal Flaminio, avanti anche il progetto Pietralata La Lazio annuncia il rilancio del progetto per il nuovo stadio a Roma. Un altro stadio a Roma: la Lazio presenta il progetto per il nuovo Flaminio Questa mattina, il dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto dalla Lazio la documentazione ufficiale per il progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Lazio Investimenti Qatarioti e Nuovo Stadio Flaminio Argomenti discussi: Export, corre il Lazio (+14%): spinta ai conti delle imprese; Borsa, esaurita spinta risiko per banche. Calì racconta cosa succede. Il Flaminio fa volare il titolo della Lazio in Borsa: +18% in tre giorniImpennata del titolo in Borsa dopo le ultime notizie legate al progetto della Lazio per la riqualificazione del Flaminio: +18% in tre giorni ... msn.com Lotito annuncia: La Lazio in Borsa a New York. E a gennaio faremo mercatoNatale (con vista su) New York. La cena per gli auguri delle feste di fine anno diventa per la Lazio l'occasione per un annuncio importante che al momento evoca solo delle suggestioni, ma che può ... gazzetta.it Lunedì 16 febbraio ore 10.30 verrà inaugurata la Casa della Comunità "Villa Tiburtina" in via Casal de' Pazzi 16 a Ponte Mammolo Una riqualificazione della struttura voluta dalla Regione Lazio con i fondi statali Pnrr, sotto la spinta dei comitati di zona c - facebook.com facebook #Roma, lo straordinario che fa i miracoli: per @MilanoFinanza la spinta del #turismo accelera gli #investimenti. Il Presidente Giuseppe Biazzo a #MotoreItalia: “La crescita del Paese passa da quella delle #imprese”. #RassegnaStampa #Lazio #Unindustria x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.