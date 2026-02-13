Lazio spinta in Borsa dal progetto del nuovo Flaminio

Il progetto del nuovo stadio Flaminio ha fatto salire le azioni della Lazio del 20% in una settimana. La società ha annunciato un piano di riqualificazione dell’area, attirando l’interesse degli investitori. Il titolo ha reagito rapidamente, mostrando fiducia nel futuro del club e nelle nuove strutture sportive.

: titolo +20% in una settimana. La Società Sportiva Lazio sta vivendo un momento di forte crescita in Borsa, con un incremento del 20% del valore delle azioni nell'ultima settimana. Questa impennata è direttamente legata all'annuncio di un ambizioso progetto di ristrutturazione dello storico Stadio Flaminio di Roma, che promette di trasformare l'impianto in un polo sportivo e di intrattenimento all'avanguardia. La capitalizzazione di mercato del club ha superato gli 86 milioni di euro, con il valore delle azioni che ha raggiunto l'1,27 euro. Un progetto che accende gli investitori.

Nuovi stadi a Roma: la Lazio parte dal Flaminio, avanti anche il progetto Pietralata

La Lazio annuncia il rilancio del progetto per il nuovo stadio a Roma.

Un altro stadio a Roma: la Lazio presenta il progetto per il nuovo Flaminio

Questa mattina, il dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto dalla Lazio la documentazione ufficiale per il progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio.

