Lazio Lotito prende posizione | Il dissenso esiste e va rispettato fa parte della passione! Sullo Stadio Flaminio e Lazio 2032 vi dico questo

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha dichiarato oggi che il dissenso tra i tifosi e la società esiste e deve essere rispettato, sottolineando che fa parte della passione per i colori biancocelesti. Durante un incontro con i giornalisti, Lotito ha ribadito che le opinioni diverse sul progetto dello Stadio Flaminio e sulla candidatura della Lazio alle Olimpiadi del 2032 sono legittime e rappresentano una componente naturale del tifo. Un dettaglio che distingue il suo intervento è stato il tono diretto e senza fronzoli, che ha cercato di rassicurare i sostenitori senza nascondere le tensioni attuali.

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha commentato oggi il clima di tensione che ancora circonda il club, sottolineando che «il dissenso è passione, va rispettato», e aggiungendo che sulla questione dello stadio Flaminio e del progetto Lazio 2032 ha espresso le sue parole senza nascondere le proprie convinzioni.

