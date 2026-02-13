Lazio Lotito prende posizione | Il dissenso esiste e va rispettato fa parte della passione! Sullo Stadio Flaminio e Lazio 2032 vi dico questo

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha dichiarato oggi che il dissenso tra i tifosi e la società esiste e deve essere rispettato, sottolineando che fa parte della passione per i colori biancocelesti. Durante un incontro con i giornalisti, Lotito ha ribadito che le opinioni diverse sul progetto dello Stadio Flaminio e sulla candidatura della Lazio alle Olimpiadi del 2032 sono legittime e rappresentano una componente naturale del tifo. Un dettaglio che distingue il suo intervento è stato il tono diretto e senza fronzoli, che ha cercato di rassicurare i sostenitori senza nascondere le tensioni attuali.

