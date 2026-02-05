Lazio Sarri ha scelto il suo centravanti | sarà Maldini il numero nove

Maurizio Sarri ha deciso: Paolo Maldini sarà il nuovo centravanti della Lazio. L’ex Atalanta giocherà come numero nove contro la Juventus, puntando su di lui per rinforzare l’attacco. Dia, Noslin e Ratkov si contendono invece i pochi posti disponibili tra le prime scelte del tecnico. La squadra si prepara alla sfida difficile, con Sarri che punta molto sul nuovo acquisto.

Quattro centravanti, uno solo sarà il vincitore. Ma non è il titolo di un nuovo talent sul modello (almeno in quanto a numero di partecipanti) di alcuni programmi televisivi di successo. È invece la situazione in cui si ritrova Maurizio Sarri dopo il mercato invernale. La Lazio ha infatti adesso quattro centravanti in organico e, almeno per il momento, non si chi sarà il vincitore, ossia il titolare. Sarà Sarri a deciderlo. Il tecnico, in realtà, una prima idea ce l’ha già, ma non è ancora salda come una roccia e tutto è ancora in movimento. I quattro "concorrenti" sono Dia, Noslin e i nuovi acquisti Maldini e Ratkov. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il nome di Giacomo Raspadori torna a circolare con insistenza come possibile rinforzo per la Lazio di Sarri, che spera di portarlo in biancoceleste.

