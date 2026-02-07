Daniel Maldini si presenta a Formello, tra il sorriso e le parole chiare. Il giovane attaccante del Milan ha raccontato di aver parlato con Sarri, che lo vede come possibile centravanti. Maldini ha anche scherzato sul portiere, definendolo una “concorrenza spietata”. La giornata di presentazioni si è fatta subito interessante, tra ambizioni e sfide in vista.

Il pupillo, il giovane favoloso e il portiere da «concorrenza spietata». Giornata di presentazioni a Formello. Dopo Taylor e Ratkov a metà gennaio, ieri è stata la volta degli altri tre acquisti della sessione invernale, l'unica di questa stagione, sempre meglio ricordarlo. Tutti gli occhi ovviamente puntati sul figlio d'arte, anche se in ordine di tempo Daniel Maldini è stato l'ultimo a comparire nello studio televisivo di Formello. La curiosità maggiore riguarda il ruolo e l'idea di Sarri: «Ho parlato subito con lui, mi ha espresso le sue idee. Il centravanti sarà il mio ruolo, è una cosa nuova per me.

© Iltempo.it - Daniel Maldini: Sarri mi vede centravanti

Maurizio Sarri ha deciso: Paolo Maldini sarà il nuovo centravanti della Lazio.

La Juventus prosegue nel monitoraggio di Daniel Maldini, considerandolo una possibile alternativa a Federico Chiesa, la cui trattativa si sta complicando.

