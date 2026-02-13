Lazio 2028 | Rocca affrontero’ secondo mandato a testa alta per noi parlano i risultati

Il presidente Rocca annuncia che affronterà il secondo mandato con fierezza, portando avanti i risultati ottenuti finora. A gennaio, il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la legge che istituisce l’elenco regionale dei responsabili unici di progetto, dedicata ai Comuni. Questa norma mira a semplificare le procedure e garantire una gestione più efficace delle iniziative pubbliche.

La legge sull’elenco regionale dei responsabili unici del progetto, dedicata ai Comuni, è stata approvata a gennaio dal Consiglio regionale del Lazio. “E’ la punta dell’iceberg di un lavoro che va avanti in maniera forte e costante e mi consentirà di affrontare il secondo mandato a testa alta”. Queste le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, rilasciate a margine della presentazione della legge, che ha visto come prima firmataria la consigliera di Fratelli d’Italia, Micol Grasselli. Rocca e le elezioni regionali del 2028. Rocca si è dichiarato molto convinto di poter vincere le prossime elezioni regionali del 2028. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Il sindaco di Castel Volturno, Marco Esposito, ha deciso di parlare dopo essere stato coinvolto nella quarta indagine per corruzione legata a rifiuti e mazzette, che ha scosso il suo Comune negli ultimi mesi.

La vincita di 5 milioni di euro alla Lotteria Italia ha suscitato grande interesse nel quartiere romano dove è stato venduto il biglietto fortunato.

