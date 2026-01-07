Lotteria Italia parlano dal bar del biglietto da 5 milioni | Secondo noi il vincitore…

La vincita di 5 milioni di euro alla Lotteria Italia ha suscitato grande interesse nel quartiere romano dove è stato venduto il biglietto fortunato. Mentre si attendono gli sviluppi ufficiali, i residenti e gli operatori locali commentano con curiosità e speranza questa estrazione. La vicenda rimane al centro delle conversazioni, mantenendo alta l’attenzione sulla lotteria e sul suo possibile risultato.

Il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro continua a far parlare, soprattutto nel quartiere romano dove è stato venduto il biglietto vincente. La fortuna ha bussato alla porta della ricevitoria “7 Meraviglie”, situata sulla via Cassia, trasformando un esercizio commerciale come tanti in uno dei luoghi simbolo di questa edizione della Lotteria. Tra curiosità e supposizioni, ci si interroga su chi possa essere il nuovo milionario. A provare a delineare uno scenario è il titolare del locale, Daniele Ciavaglia, che racconta come il flusso di clienti aumenti sensibilmente proprio nel periodo delle festività. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

