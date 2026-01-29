Incendio a fuoco il capannone dell' azienda in Brianza

Questa mattina, un grande incendio ha coinvolto il capannone di un’azienda in via Manara a Limbiate. Le fiamme sono divampate intorno alle 9 e hanno richiesto l’intervento di diversi mezzi dei vigili del fuoco. Al momento, non ci sono notizie di feriti, ma i danni sono ingenti. La zona è stata evacuata e le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Un incendio è scoppiato nella mattina di giovedì 29 gennaio a Limbiate, nel capannone di un'azienda in via Manara 2. L'intervento dei vigili del fuocoL'allarme è scattato poco dopo le 9.30. Secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero divampate all'interno dell'azienda sita nei pressi della.

