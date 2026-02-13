L’avvertimento di Draghi all’Europa sull’economia che peggiora | Urgente agire

Mario Draghi ha lanciato un forte avvertimento all’Europa sull’economia che peggiora, chiedendo azioni concrete e immediate. Durante l’incontro ad Alden Biesen, l’ex presidente del Consiglio ha sottolineato che i segnali di rallentamento sono ormai evidenti e che rischiano di peggiorare senza interventi tempestivi, richiamando l’attenzione anche di Enrico Letta, presente alla discussione.

Passare dalla teoria ai fatti. Questo è quello che Mario Draghi ed Enrico Letta hanno proposto ai leader europei ad Alden Biesen. In particolare, l’ex presidente della Bce ha messo in chiaro che il contesto economico è peggiorato rispetto a quando presentò il suo famoso rapporto. Quelle erano delle indicazioni, ora dice che bisogna agire urgentemente. Per farlo bisogna ridurre le barriere del mercato unico, superare la frammentazione dei mercati azionari e mobilitare il risparmio europeo. Tante le azioni richieste da Draghi, ma soprattutto viene evocato il ricorso alle cooperazioni rafforzate per accelerare i dossier bloccati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Mario Draghi e Enrico Letta hanno preso la parola al summit dei leader europei nel castello fiammingo di Alden Biesen, chiedendo un intervento immediato per fronteggiare la crisi economica e politica, poiché secondo loro il tempo per agire si sta esaurendo rapidamente.

