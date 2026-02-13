La sferzata di Draghi e Letta all’Europa | Urgente agire non c’è più tempo

Mario Draghi e Enrico Letta hanno preso la parola al summit dei leader europei nel castello fiammingo di Alden Biesen, chiedendo un intervento immediato per fronteggiare la crisi economica e politica, poiché secondo loro il tempo per agire si sta esaurendo rapidamente.

Al summit dei leader europei nel castello fiammingo di Alden Biesen, Mario Draghi ed Enrico Letta hanno lanciato una sferzata all’Europa invitandola ad agire prima che sia troppo tardi. L’ex presidente della Bce ha evidenziato «il deterioramento del contesto economico» e «l’urgenza di affrontare tutte le questioni» già sollevate nel suo rapporto. Tra i punti evidenziati nel suo intervento la riduzione delle barriere nel mercato unico, la mobilitazione del risparmio europeo, l’integrazione dei mercati dei capitali, gli interventi sui costi dell’energia e la possibilità di ricorrere, se necessario, alle cooperazioni rafforzate. 🔗 Leggi su Lettera43.it

